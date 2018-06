Hackers op zoek naar financiën Endstra

Via de computers van een adviesbureau uit Alkmaar probeerden hackers de financiële gegevens over de nalatenschap van de in 2004 geliquideerde Endstra te bemachtigen. De verdachten stuurden mails met kwaadaardige software in een poging het netwerk van het bureau of afstand over te nemen. Gegevens van Endstra werden beheerd door het adviesbureau. Onduidelijk is of de mannen ook echt gegevens wisten te vergaren.

Een 34-jarige man uit Amsterdam zou twee broers van 24 en 21 uit Amstelveen opdracht hebben gegeven om de gegevens te bemachtigen. Het drietal zat vast, maar is inmiddels weer vrij. Ze blijven wel verdachte. De Amsterdamse opdrachtgever is geen 'bekende' van politie of justitie, liet een woordvoerder weten.

Het is niet bekend waarom er gezocht werd naar de financiële gegevens. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen. Een van de broers beheerde een zogenoemd botnet, oftewel een netwerk van computers met vaak kwaadaardige software die ongezien is geïnstalleerd. Dat is inmiddels onschadelijk gemaakt door de politie. Hij is mogelijk ook betrokken bij een website waar gestolen creditcards worden verkocht.

De 51-jarige Endstra werd op 17 mei 2004 in de buurt van zijn kantoor in Amsterdam-Zuid doodgeschoten. Hij was een vastgoedmagnaat, maar zou ook veel geldzaken voor het criminele circuit hebben geregeld. Willem Holleeder werd jaren na diens veroordeeld voor het afpersen van Endstra. De politie vermoedde dat Holleeder en Dino Soerel achter de moord op Endstra zitten, maar krijgt het sluitende bewijs daarvoor niet op tafel. Het onderzoek naar de uitvoerders van de moord heeft wel verdachten opgeleverd maar is tot dusver niet tot een afronding gekomen. De vermoedelijke schutter, een Rus, overleed in voorarrest.

De erfenis van Endstra zou enkele tientallen miljoenen euro's bedragen.