'Chromecast ook naar Nederland'

Eerder deze maand maakte Google-topman Sundar Pichai al bekend dat het apparaat in meer landen uit zal komen, maar hij wilde nog geen details hierover vrijgeven.

Met de Chromecast is het mogelijk om media te streamen en aan te sturen via een verbonden tablet, pc of smartphone. Het opvallende is dat het apparaat zelf de media 'ophaalt' via een internetverbinding en de video dus niet via bijvoorbeeld een telefoon wordt verzonden. Bij Apple's Airplay-methode gebeurt dit wel.

Overigens was het niet lastig om een Chromecast vanuit de VS te kopen. Webwinkel Amazon leverde het apparaat al aan Europese klanten.