Harvard zoekt eigen 'Wikipediaan'

De positie is voor drie maanden en vereist dat de redacteur in kwestie artikelen gaat aanpassen en verbeteren. Welk vakgebied dat zal zijn, is aan de redacteur zelf, maar de universiteit ziet graag een hoogopgeleid persoon artikelen omtrent zijn eigen vakgebied verbeteren.

Daarnaast moet de Wikipediaan delen van het archief van de school uploaden en beschikbaar maken via de gratis online encyclopedie. Aangezien de universiteit een rijke geschiedenis heeft, heeft het tal van interessante documenten die hierdoor beter beschikbaar zullen zijn voor het grote publiek.