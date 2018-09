Boeing komt met eigen smartphone

De Black moet niet verward worden met de Blackphone, al heeft het wel het een en ander gemeen met het apparaat van het Spaanse Geeksphone. Boeing zet namelijk ook in op veiligheid. Zo zal het niet mogelijk zijn om de Black fysiek te openen, want dan wordt alle data op het toestel gewist.

Een ander uniek punt is dat de Black 'modulair' is. Dat wil zeggen dat er allerlei accessoires aan gekoppeld kunnen worden, zoals voor geavanceerde navigatie, het verzamelen van biometrische data en het contact maken met satellieten. Het is dus duidelijk dat de smartphone voornamelijk bedoeld is voor gebruik in het bedrijfsleven en bij overheidsorganisaties.

Afgezien van deze opmerkelijke eigenschappen is de Black een relatief standaard toestel. Het heeft een 4,3 inch groot scherm met een resolutie van 540 bij 960 pixels, draait op een 1,2GHz dual core processor bevat een aangepaste versie van Googles Android-besturingssysteem. Het is niet precies bekend wat voor aanpassingen Boeing heeft gedaan, maar vermoedelijk draaien deze ook om betere beveiliging van gegevens.

Een concrete lanceerdatum is nog niet bekend, maar volgens Boeing is de Black 'binnenkort' beschikbaar.