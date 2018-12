Chen: Ik verkoop BBM absoluut voor $19 miljard

Chen deed zijn uitlating tegenover diverse media tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Tegenover Bloomberg voegt hij er wel aan toe dat 'het nog een beetje te vroeg is om te denken dat we $19 miljard krijgen'.

Facebook kondigde vorige week aan dat het Whatsapp overneemt voor $16 miljard in aandelen en cash en nog eens $3 miljard in voorwaardelijk toegekende aandelen voor personeel dat vier jaar in dienst blijft. Zowel binnen als buiten de technologie-industrie werd met grote ogen naar deze hoge prijs gekeken. Het wakkerde bovendien de interesse aan van investeerders in andere mobiele berichtendiensten. Ook het aandeel van BBM schoot na de aankondiging van de Whatsapp overname 4 procent omhoog.

BBM was tot een paar jaar terug een heel populaire feature onder BlackBerry gebruikers. Nu steeds minder mensen een BlackBerry hebben, probeert het bedrijf de BBM dienst te behouden door deze ook beschikbaar te maken op andere mobiele platformen. Afgelopen oktober verscheen een versie voor iPhone en Android die gelijk miljoenen keren werd gedownload. Het aantal actieve BBM gebruikers is met 85 miljoen echter een stuk kleiner dan dat van Whatsapp (465 miljoen).