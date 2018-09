Nieuwe app zoekt ontmoetingspunt

Na het invoeren van twee punten op de kaart, zoekt de app naar een route hiertussen. Vervolgens wordt het precieze middelpunt weergegeven met daaromheen restaurants, hotels, cafés en andere ontmoetingsplekken.

Het idee achter Meet Me Halfway is dat het met de app makkelijker is om vrienden, kennisen of zakelijke partners te ontmoeten, omdat er wat minder gesteggeld hoeft te worden over een ontmoetingsplek.

De app is nu gratis beschikbaar in de Play Store. Vooralsnog is het niet beschikbaar voor de iPhone.