200 miljoen exemplaren Windows 8 verkocht

In mei 2013 passeerde het systeem al de grens van 100 miljoen verkochte exemplaren. Overigens is niet bekend of de cijfers inclusief Windows RT licenties zijn.

In vergelijking met voorganger Windows 7 vallen de verkoopcijfers tegen. Van dit besturingssysteem werden in het eerste jaar meer dan 240 miljoen exemplaren verkocht.

Voor de tegenvallende verkopen van Windows 8 kunnen verschillende oorzaken aangewezen worden zoals de teleurstellende Surface verkopen en een tekort aan voor touch en tablet geoptimaliseerde apps.