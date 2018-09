UPC Nederland verliest klanten

Aan het eind van het vierde kwartaal had UPC Nederland 1.634.000 klanten, 21.000 minder dan aan het eind van de derde verslagperiode. Het totaal aantal internetabonnementen steeg met 14.500 naar 1.068.000 terwijl het aantal abonnementen gelijk bleef op 3.683.000. De omzet van UPC Nederland kwam uit op 234,4 miljoen euro, 1,7 procent meer dan een kwartaal eerder.

Over heel 2013 zag UPC het aantal internetabonnementen met 43.000 stijgen. Het aantal klanten dat 2 of 3 producten afneemt, dikte met 30.000 aan naar 1,1 miljoen. De opbrengsten daalden van bijna 956 miljoen euro in 2012 naar ruim 935 miljoen euro, volgens de onderneming door „aanhoudende concurrentiedruk”.

Moederbedrijf Liberty Global, het bedrijf van de Amerikaanse miljardair John Malone, rapporteerde over het laatste kwartaal van 2013 een omzet van bijna 4,5 miljard dollar. Dat is zo'n 71 procent meer dan een jaar eerder en werd onder meer veroorzaakt door de overname van Virgin Media. Het verlies kwam uit op 121,2 miljoen dollar, tegen 331,3 miljoen dollar een jaar eerder.

Liberty Global bracht eind januari een bod uit van 34,53 euro per aandeel op Ziggo, dat het bedrijf een waarde geeft van zo'n 10 miljard euro. Een combinatie van de twee kabelbedrijven bereikt 7 miljoen Nederlandse huishoudens. De Nederlandse activiteiten onder de paraplu van Liberty Global zullen na de overname verdergaan onder de merknaam Ziggo.