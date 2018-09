Leger gaat hackers opleiden

De cybercommando's beginnen dit jaar met een opleiding van een jaar bij het Delftse computerbeveiligingsbedrijf Fox-It.

De nieuwe militairen maken deel uit van een groter cybermacht van zo'n tweehonderd man en moeten volgens commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp, „niet alleen aanvallen kunnen pareren, maar ze ook zelf kunnen uitvoeren”.

De opleiding is de eerste stap richting offensieve digitale operaties, die ruim anderhalf jaar geleden werden aangekondigd. Nederland is een van de weinige westerse landen die openlijk erkennen dat het ook offensieve plannen heeft in het digitale domein, meldt de Volkskrant.