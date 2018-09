Ex-Googlers maken speakers slimmer

Het ontwerp van de Beep is opvallend. Een schuin omhoog lopend kastje met daarop een grote draaiknop waarmee het volume geregeld kan worden. Ook doet de knop dienst als aan/uitknop door deze aan te raken.

Het systeem lijkt veel op de Rocki, een Nederlands Kickstarter project dat afgelopen december de eerste producten zou leveren. Tot op heden is er echter nog niet uitgeleverd.

Met de Beep is het net als bij de Rocki mogelijk meerdere kastjes aan elkaar te koppelen zodat speakers in het hele huis met het systeem verbonden worden. Muziek op mobiele apparaten kan met behulp van een app via wifi door het hele huis afgespeeld worden. Beep biedt geen ondersteuning voor bluetooth en Apple’s Airplay. Wel is het bedrijf in gesprek met diverse muziekdiensten over een rechtstreekse integratie. Op dit moment is alleen de Amerikaanse dienst Pandora compatible.

Beep kan gezien worden als betaalbaar alternatief voor draadloze speakersystemen als Sonos, omdat niet geïnvesteerd hoeft te worden in nieuwe speakers. Aan de Beep hangt een prijskaartje van $149, maar is momenteel voor te bestellen voor $99. Voorlopig wordt de Beep alleen verstuurd binnen de Verenigde Staten.