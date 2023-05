'Ajax mag Heitinga niet zo laten bungelen'

13 mei Video

Deze week in Kick-Off Eredivisie: Feyenoord kan zondag kampioen worden in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, bij Ajax is er nog altijd veel onduidelijkheid over de trainer van volgend seizoen en wat is er waar van het gerucht dat Daley Blind terugkeert bij de Amsterdammers?