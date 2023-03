Heftige mishandeling gefilmd in centrum Hengelo

Video

In het programma Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan een mishandeling die plaatsvond in het centrum van Hengelo. Het incident gebeurde in de nacht van 17 op 18 december 2022. Twee mannen zijn in elkaar geslagen. Heeft u tips? Bel dan met 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.