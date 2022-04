Katja Schuurman staat doodsangsten uit: ‘Doe dicht!’

Video

In het programma De Code van Coppens zijn de zusjes Katja en Birgit Schuurman aan elkaar overgelaten in een escaperoom. Ze moeten proberen te ontsnappen uit een jungle. Onderweg naar de uitgang krijgt Katja de schrik van haar leven. Hoe dit afloopt is zaterdagavond om 20:30 uur te zien op SBS6.