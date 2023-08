Frans Bauer na vertrek: ‘Dat is afgesloten’

Frans Bauer is terug op zijn oude honk bij de publieke omroep. De zanger en presentator komt binnenkort met een nieuw programma over laaggeletterdheid. Verslaggever Jordi Versteegden sprak hem over dit nieuwe avontuur en vroeg Frans waarom hij met stille trom vertrokken is bij zijn vorige werkgever, RTL.