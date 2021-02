Hamilton na dit jaar uit F1? ‘Hij is verknocht aan de aandacht’

Nieuws

Nog een dikke maand en dan start in Bahrein een nieuw Formule 1-seizoen. Met Lewis Hamilton op de grid, want die heeft zijn contract bij Mercedes eindelijk verlengd. Verslaggever Erik van Haren vertelt hoe de renstal en de wereldkampioen tot een overeenkomst kwamen en gaat in op een ‘Verstappen-clausule’ die de Brit, volgens F1 Insider, in zijn verbintenis wilde laten opnemen.