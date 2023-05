Zoveel verdient Barack Obama met stadiontour

De voormalige president van de Verenigde Staten Barack Obama staat nog altijd volop in de belangstelling. Hij reist de wereld rond voor zijn show An evening with president Barack Obama. Maandagavond strijkt hij neer in de Ziggo Dome om onder meer te praten over leiderschap. Amerikakenner Raymond Mens vertelt wat we kunnen verwachten van een avondje Obama en schetst daarnaast de verdiensten van zo’n stadiontour.