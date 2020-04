Helen (75): Op mijn leeftijd mag je best iets geks doen

Vrouw

Toen Helen (75) haar man vertelde dat ze zich had opgegeven voor de VROUW-rubriek Blootgeven, keek hij daar wel even van op. „Maar als je mijn leeftijd bereikt, mag je best eens iets geks doen!” Helen is dankbaar en trots dat ze mee kan doen aan onze lingerieshoot. „Ik kijk zelf niet zo vaak naar mijn lichaam, maar ik vind het mooi dat ik niet te groot ben en dat alles in verhouding is.”