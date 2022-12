Debat over racisme loopt uit de hand: Sylvana Simons afgekapt

Video

In de Tweede Kamer wordt het debat over racisme binnen de politie gevoerd. Sylvana Simons wil nogmaals doorgaan op een antwoord van Dilan Yesilgöz. Voorzitter Paul van Meenen is hier echter niet van gediend en doet haar microfoon uit.