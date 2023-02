Van der Plas droomt al van premierschap: 'Laat Biden maar komen!'

Video

De populariteit van Caroline van der Plas is groot. Dat blijkt wel bij een boerenbijeenkomst in Oudega. De partijleider van de BoerBurgerBeweging wordt in Friesland als een popster onthaald. Pim Sedee spreekt met Van der Plas, de aanwezige boeren en in Den Haag met CDA-partijleider Wopke Hoekstra. Vroeger gingen veel boerenstemmen naar het CDA, maar die lijken weg te lopen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.