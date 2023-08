‘Hopen dat Russen hierdoor in paniek raken’

14:27 Video

Oekraïne voert momenteel een tegenoffensief uit en in het zuiden van het land lijkt sprake van een doorbraak. Na wekenlange beschietingen en troepenverplaatsingen ontstaan de eerste gaten in de Russische defensie. Patrick Bolder van het Haags Centrum voor Strategische Studies over dit succes van de Oekraïners.