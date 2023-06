Reekalfjes gered van gruweldood: 'Dit overleeft niemand'

11:34 Video

Rustig slapen in het hoge gras en vervolgens vermorzeld worden door een mega-maaimachine. Jaarlijks komen naar schatting tientallen reekalfjes op deze gruwelijke manier om het leven. Om dit leed te voorkomen stuurt Ruud Elbertse bijna dagelijks in alle vroegte z'n drone met warmtecamera de lucht in op zoek naar nietsvermoedende reekalfjes in het gras. Al meer dan zeventig diertjes heeft hij daardoor dit voorjaar al kunnen behoeden voor een vreselijk einde.