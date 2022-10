30 jaar na Bijlmerramp: ‘Dacht dat ik hoofden zag liggen’

Video

Het is de grootste vliegramp in Nederland ooit. Dinsdag 4 oktober is het precies 30 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond.Op deze gure oktoberavond vertrok een Boeing 747 vrachtvliegtuig van de Israelische vliegtuigmaatschappij El Al vanaf Schiphol. Maar kort na het opstijgen gaat het gruwelijk mis. Wilson Boldewijn ging terug naar de rampplek en sprak met ooggetuigen en hulpverleners.