Dode door vogelgriep China: ‘Voorbereiden op volgende pandemie’

13 apr. Video

Een dode door het vogelgriepvirus dat rondgaat in China baart zorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie vreest niet voor een brede verspreiding, maar adviseert wel om waakzaam te zijn. Viroloog Ab Osterhaus vindt dat we maatregelen moeten treffen om snel in te kunnen grijpen als dat nodig is.