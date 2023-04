JOVD-voorzitter: 'Rutte is verslaafd aan premierschap'

Video

In De T. van Trending wordt elke week een onderwerp uit het nieuws besproken dat op het moment trending is. Deze week gaat het over de politiek. Michiel Suijker en Bram van Bon zijn lid van de JOVD, de jongerentak van de VVD. Wat drijft hen, wat zijn hun ambities en hoe kijken zij naar premier Mark Rutte?