Chaos in Urk gefilmd: ‘Wij komen in opstand’

Video

In het plaatsje Urk is het al wekenlang onrustig op straat.Vooral op de zaterdagavonden zijn er vele groepen jongeren te vinden. Al dan niet in de weer met zwaar vuurwerk. Jeroen Holtrop was er zaterdagavond bij om te zien wat er nou precies aan de hand is.