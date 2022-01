KIJK LIVE: Rutte aan zet tijdens debat over regeringsverklaring

Video

Het debat over de regeringsverklaring gaat woensdag verder met de beantwoording van het kabinet. Premier Rutte zal onder meer moeten ingaan op de zorgen van de Tweede Kamer over de koopkracht van ouderen en miljardenuitgaven in stikstof- en klimaatfondsen.