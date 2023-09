Hevig noodweer teistert Spanje: code rood van kracht

17:35 Video

Noodweer leidt zondag in grote delen van Spanje tot overlast. In de regio’s Madrid, Toledo en Cadiz is code rood van kracht wegens stortregens en overstromingsgevaar. In onder meer Andalusië, Catalonië en Castilië en León geldt code oranje