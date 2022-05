Ik Vertrek-ster in paniek: ‘Straks word je geëlektrocuteerd’

Video

De familie Meiland krijgt er vanaf dinsdagavond een concurrent bij. In de nieuwe Omroep Max-serie Kasteelvrouwe Emmy Postma zien we hoe Ik Vertrek-deelnemers Emmy en Rutger in Frankrijk hun droom waarmaken. Samen hebben zij een kasteel gekocht waar nog het nodige aan moet gebeuren. De eerste aflevering is om 20:30 uur te zien op NPO1.