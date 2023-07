Musk neemt drastisch besluit: 'Het lijkt allemaal rampzalig'

18:45 Video

Een nieuw hoofdstuk in de soap rond Twitter-eigenaar Elon Musk. Het bekende blauwe vogeltje is verdwenen. In plaats daarvan heet het nu ‘X’. Trendwatcher Vincent Everts over waarom er voor deze naam is gekozen, en hij weet ook wat Musk precies met het platform van plan is.