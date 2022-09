Opvallend: sneer naar omstreden Peter Gillis in eigen programma

Video

In deze entertainmentupdate bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden alle details van het huwelijk van Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials. Ook sprak Jordi met de omstreden Peter Gillis over de terugkeer van Massa is Kassa en keert Linda de Mol binnenkort terug met Linda’s Wintermaand?