ABBA-Björn reageert op Songfestival-winst Loreen

In een interview met De Telegraaf onthult ABBA-icoon Björn Ulvaeus groot nieuws. Na het succes in Stockholm brengt hij de dinershow Mamma Mia! The Party naar Nederland. Ook reageert de muzikant op de winst van landgenoot Loreen op het Eurovisiesongfestival, waardoor het liedjesfestijn volgend jaar, vijftig jaar na de winst van ABBA, weer naar Zweden komt.