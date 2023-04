Duistere zaak met NL’se man in Spanje: ‘Dit is Ruinerwold 2.0’

Video

Een zeer opmerkelijke zaak in Spanje, waar een man uit Nederland bij betrokken is. De kinderen van de verborgen familie in Arbúcies zouden jarenlang in afzondering hebben geleefd van de bewoonde wereld. Verslaggever Marcel Vink dook in de zaak en hij ziet veel gelijkenissen met de zaak van de Ruinerwold-familie in Nederland.