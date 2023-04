Wéér explosie bij woning Purmerend: 'Hebben er niks mee te maken'

17 apr. Video

Bij een woning aan de Weverstraat in het Noord-Hollandse Purmerend heeft in de nacht van zondag op maandag rond 01.15 uur een explosie plaatsgevonden. De politie meldt dat er na de ontploffing ook brand is uitgebroken. Het huis werd vorige week donderdag al beschoten. De bewoner van de woning reageert geschokt en benadrukt er niets mee te maken te hebben..