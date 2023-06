Beelden: steker achtervolgd door speeltuin Annecy

15:22 Video

Een man met een mes heeft donderdag meerdere jonge kinderen en volwassenen aangevallen in een speeltuin in het Franse Annecy. Zes mensen raakten gewond, waarvan drie in kritieke toestand verkeren. De dader werd later overmeesterd. Hoewel we de naarste beelden hebben weggelaten, kan deze video als schokkend worden ervaren.