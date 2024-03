Peter Beense reageert op ophef Casa Hazes: ‘Ze moeten opletten’

Rachel Hazes kocht vorige maand de Spaanse horecazaak Casa Beense van de dochter van volkszanger Peter Beense. Achter de schermen bij Holland Zingt Hazes spreekt verslaggever Jordi Versteegden de volkszanger over de overname, en de onrust rondom de zaak in La Carihuela. Buren van de kroeg zouden volgens berichten geklaagd hebben over ‘geluidsoverlast’.