Premier Rutte onder de indruk van Poolse vluchtelingenopvang

Video

Premier Mark Rutte is maandag op bezoek in Polen en Litouwen. In de Poolse hoofdstad Warschau sprak hij zijn bewondering uit over de opvang van 300.000 Oekraïense vluchtelingen. Rutte ging naar Polen om te praten over steun aan het land en naar Litouwen om Nederlandse militairen te bezoeken. Correspondent Rob Savelberg sprak met minister-president Mark Rutte.