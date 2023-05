Kroning Charles: dit kost immense veiligheidsoperatie

10:09 Video

Dinsdagavond is een gewapende man opgepakt bij Buckingham Palace. Het zorgt voor veel ophef in Britse media. Zaterdag wordt Charles officieel gekroond tot koning van Groot-Brittannië. Het wordt een enorme operatie om alles in goede banen te leiden, zo vertelt veiligheidsexpert Rico Briedjal.