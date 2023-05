Na schokkend incident: zó immens is veiligheidsoperatie kroning Charles

03 mei Video

Dinsdagavond is een gewapende man opgepakt bij Buckingham Palace. Het zorgt voor veel ophef in Britse media. Zaterdag wordt Charles officieel gekroond tot koning van Groot-Brittannië. Het wordt een enorme operatie om alles in goede banen te leiden, zo vertelt veiligheidsexpert Rico Briedjal.