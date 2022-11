Vuurwerkterreur in Den Bosch: 'Wel 6 keer vuurwerk per week'

Video

In de wijk Maaspoort (Den Bosch) regent het klachten over vuurwerkterreur. De politie en gemeente krijgen gemiddeld wel twintig meldingen per dag. Verslaggever Hein Keijser ging poolshoogte nemen in de geteisterde wijk.