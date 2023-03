Katteneigenaar in tranen: 'Moordenaar hier actief!’

Video

Keihard bewijs kunnen de inwoners van de Boswijk in Lelystad niet leveren, maar ze zijn er wel van overtuigd dat er een kattenbeul actief is in de buurt. De afgelopen maanden zijn er in de wijk tientallen katten verdwenen. De meesten werden daarna dood teruggevonden in de wijk Gelderse Diep. De teller staat nu al op twintig.