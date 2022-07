‘Niet elk land even netjes met coronaregels op EK’

Video

Een gelijkspel tegen Zwitserland zondag is voldoende voor het Nederlands vrouwenelftal om de kwartfinale van het EK voetbal in Engeland te halen. Zo lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de Leeuwinnen, maar toch speelt er genoeg rondom het team. Lars van Soest, verslaggever van Telesport, over de laatste ontwikkelingen.