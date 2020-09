Hiddema berispt presentator: ‘U moet even geduld hebben’

Video

Tweede Kamerlid Theo Hiddema sprak dinsdag in Op1 over de situatie rondom minister Ferd Grapperhaus. Presentator Tijs van den Brink vond het verhaal aan de lange kant en wilde Hiddema onderbreken. Hij was hier echter niet van gediend.