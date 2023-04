D66-Kamerlid haalt uit naar Van Haga: ‘Dit gedrag moeten we niet normaal gaan vinden’

09:17 Video

Tijdens het debat over het falen van beveiliging van mensen rondom een kroongetuige dient Farid Azarkan (DENK) een motie van wantrouwen in tegen minister Yesilgoz. De motie wordt mede-ondertekend door Wybren van Haga. Dat stoot Joost Sneller (D66) tegen het verkeerde been.