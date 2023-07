Michella Kox: 'Liever een hoer dan een boer!'

15:40 Video

Michella Kox en Louisa Janssen proberen vanaf maandag verschillende beroepen uit voor hun eigen serie. De realitysterren lopen mee bij de meest uiteenlopende beroepen waarbij het vinden van geschikt personeel een grote uitdaging is. Verslaggever Jeroen Holtrop sprak het markante duo over hun serie, die te zien is op Videoland.