‘Heftige mishandeling: drietal schopt in op weerloze man’

19:31 Video

Een 33-jarige man wordt uit het niets zwaar mishandeld door drie onbekende mannen. Het slachtoffer liep met een collega ‘s nachts over de Boulevardzijde van het stationsplein van station Utrecht Centraal. Hij werd uit het niets zwaar mishandeld, brak hierdoor zijn jukbeen en moest er zelfs aan geopereerd worden. Wie kent of herkent de verdachten? Tip via www.politie.nl/telegraaf de gratis tiplijn van de politie 0800-6070 of deel je info volledig anoniem via 0800-7000.