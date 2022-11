WK-reclamespot Jumbo: ‘Niet over nagedacht’

Video

Jumbo is na veel ophef gestopt met de WK-reclamespot met de dansende bouwvakkers. Sportmarketeer Ruud van der Knaap laat zijn licht schijnen over de situatie. Jumbo laat weten in een reactie: ”We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.”