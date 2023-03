Hoekstra blijft aan: 'Uitstraling van echte accountant'

Video

Wopke Hoekstra mag aanblijven als leider van CDA. Dit maakt de partij dinsdagavond bekend na crisisoverleg. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen leed CDA een grote nederlaag, de uitslag leidde ook tot vragen over de positie van Hoekstra. In Woerden, een traditioneel CDA-bolwerk, zijn de meningen over het aanblijven van de CDA-leider verdeeld.