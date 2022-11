Boze trucker weigert te vertrekken: 'Bel de politie!'

Video

Geschreeuw, irritatie en discussie. Tientallen truckers kunnen geen kant op wanneer op donderdag 3 november met 1220 kilometer file een nieuw record wordt behaald. Om de rijtijdenwet niet te overtreden, parkeren ze illegaal langs de snelweg. Weginspecteur Wilmer moet de overtreders wegsturen. Handhavers is een Telegraaf-serie over de veiligheid in ons land.