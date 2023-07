Schouten over toekomst: 'Dit ga ik sowieso niet doen!'

14 jul. Video

Ook CU-minister Carola Schouten vertrekt na de verkiezingen uit politiek Den Haag. Na 12 jaar actief te zijn geweest in de landelijke politiek vindt ze het tijd voor iets nieuws. Ze is al het zoveelste kopstuk uit de huidige kabinet dat ermee stopt. Schouten weet nog niet precies wat ze hierna gaat doen, al is er een ding dat het zeker niet zal zijn.