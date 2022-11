Raadsels rond dood Hannie Bakker: 'Dit maakt het mysterieus'

Video

De 68-jarige Hannie Bakker raakte op donderdag 27 april 2017 zwaargewond tijdens een inbraak in haar woning in het Noord-Hollandse Winkel. Enkele weken later overleed zij. Nu, ruim vijf jaar later, is er nog altijd niemand opgepakt voor de dood van de vrouw. Misdaadverslaggever Mick van Wely over deze cold case.